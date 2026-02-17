Climat social tendu: la CSA interpelle l'État sur les libertés et la justice sociale

La Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA) a publié, ce 17 février 2026, une déclaration exprimant sa « vive inquiétude » face aux dérives qui menacent la stabilité sociale et la cohésion nationale. L'organisation syndicale interpelle directement le gouvernement sur plusieurs dossiers, allant du monde du travail à la crise universitaire.



« La CSA condamne fermement une vague de licenciements qu'elle juge fondés sur des considérations politiques ». Selon l'organisation, ces pratiques violent le Code du travail ainsi que les principes de liberté d'opinion et de sécurité juridique.



Pour le syndicat, ces décisions rompent le Pacte de stabilité sociale. En conséquence, la CSA exige la révision immédiate des décisions contestées, la réintégration des travailleurs impactés dans leurs droits ainsi que l'ouverture d'un audit indépendant pour situer les responsabilités.



Présentant ses condoléances à la communauté universitaire, suite au décès « tragique » de l'étudiant Abdoulaye Bâ à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) la confédération estime que ce drame « révèle une crise structurelle profonde marquée par des retards de bourses, la précarité et le déficit d'infrastructures ».



La centrale syndicale rejette la gestion uniquement sécuritaire des tensions estudiantines et réclame une enquête transparente. Elle préconise également un audit public du système de gestion des bourses et un plan d'urgence pour améliorer les conditions de vie sur les campus.

Evoquant le cas des sénégalais emprisonnés au Maroc, la CSA appelle l'État à activer sans délai les mécanismes diplomatiques nécessaires pour garantir le respect leurs droits fondamentaux à l'étranger.



Sur le plan de la santé et de la société, le syndicat s'alarme des révélations concernant la transmission volontaire du VIH. Il appelle à un « renforcement des campagnes de sensibilisation et du dépistage, une protection renforcée de la jeunesse face aux dérives liées au gain facile, en privilégiant l'éducation et les valeurs du mérite ».



En conclusion, le Secrétariat Exécutif Permanent de la CSA rappelle que la paix sociale dépend de la justice et de la qualité du dialogue. Tout en exprimant sa solidarité avec les travailleurs en lutte, la confédération invite le Gouvernement à mettre en œuvre les engagements du Pacte de Stabilité à travers ses organes déjà installés.



L'organisation réaffirme son engagement à rester vigilante pour la défense de l'intérêt national et la protection des travailleurs.