Hadaratoul Jummah nationale : le Président Diomaye reçoit les organisateurs et le Khalife du Maroc

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce mardi à une délégation du Royaume du Maroc. Conduite par Sidi Mohamed El Kebir, Khalife général de la Tidjaniya au Maroc, cette rencontre souligne l'importance des liens religieux et diplomatiques entre les deux pays.



Au cœur des échanges selon les services de la Présidence, figurait l’organisation de la Hadaratoul Jummah nationale, une initiative lancée par Serigne Abdoul Aziz Al Amine et perpétuée par ses descendants. Cette rencontre religieuse d'envergure témoigne de la vitalité du patrimoine spirituel partagé entre les deux nations.



La délégation sénégalaise, représentant le Khalife général des Tidianes, était composée de Sidy Ahmed Sy et Pape Moctar Kebe. Khalifa Sylla, Président des Abnaou, ainsi que Serigne Fatha Sarr ont également pris part aux discussions en leur qualité d'organisateurs de cet événement majeur.



Cette audience a été l'occasion de célébrer les relations historiques entre le Sénégal et le Royaume chérifien. Les discussions ont mis en avant une coopération exemplaire, reposant sur une fraternité spirituelle profonde qui unit les deux peuples depuis des siècles.



En clôture de l'entretien, des prières ont été formulées pour la pérennité de la paix, la stabilité et le renforcement de l'entente cordiale entre le Sénégal et le Maroc.