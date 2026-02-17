Thiès : La CEDEAO soutient l'éducation des jeunes malvoyants

Dans le cadre de la célébration de son 50ᵉ anniversaire, la Représentation Permanente de la CEDEAO au Sénégal a marqué un jalon important en faveur de l’inclusion sociale. Une cérémonie de remise de matériels pédagogiques s’est tenue le 13 février 2026 à l’Institut National d’Éducation et de Formation des Jeunes Aveugles (INEFJA).



Financée par l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), cette initiative s’inscrit dans une volonté globale de renforcer le capital humain au sein de l'espace régional. L'objectif est d'améliorer significativement les conditions d’apprentissage des élèves vivant avec une déficience visuelle, souvent confrontés à des obstacles spécifiques dans leur parcours éducatif.



L’intervention a mobilisé un large réseau de partenaires, incluant les autorités éducatives, les institutions sanitaires, ainsi que des organisations communautaires et universitaires, garantissant ainsi une approche concertée et efficace.



Ce don est destiné aux 160 pensionnaires de l’institut qui font face à des défis persistants, tant sur le plan matériel que nutritionnel. En dotant l'établissement d'équipements adaptés, la CEDEAO apporte une réponse concrète aux contraintes quotidiennes de ces jeunes apprenants.



Ce geste symbolise la vision d’une « CEDEAO des Peuples », où les priorités se concentrent sur l’éducation inclusive comme levier de développement, la dignité et l’égalité des chances pour chaque citoyen, l’intégration régionale par le progrès social durable.



Au-delà de la logistique, cette action réaffirme que la solidarité régionale est un pilier fondamental pour construire une société plus équitable. En investissant dans la formation de la jeunesse handicapée, les organisations régionales soulignent l'importance de l'accès universel au savoir dans la marche vers le développement de l'Afrique de l'Ouest.