Abdoulaye Bathily exhorte la nouvelle génération à jouer sa partition dans la lutte contre l'impérialisme

Le Professeur Abdoulaye Bathily a procédé ce Week-end au lancement de son ouvrage « Mais 1968 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie ». L'Universitaire qui a choisi le 23 juin a affirmé vouloir faire comprendre à la jeunesse que le combat contre l'impérialisme doit continuer.



M. Bathily estime que la lutte du peuple sénégalais est un processus continu et que les évènements du 23 juin 2011 en constituent un jalon. « Tant que les revendications resteront insatisfaites, le mouvement va se poursuivre et prendre de nouvelles formes selon les circonstances », a fait savoir l’universitaire.



Et d’ajouter : «ceux qui pensent que le mouvement est terminé, l’apprendrons à leurs dépens. Car, dit-t-il, les individus peuvent changer, mais le mouvement populaire ne se termine pas. «Il peut y avoir des moments de répit de ralentissement, mais il réapparait toujours dans l’histoire », a-t-il laissé entendre.