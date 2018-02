Abdoulaye Daouda Diallo se répète à Kaolack : "Nous allons interdire la circulation des véhicules à partir de 22 heures"

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s'est rendu ce jeudi à Kaolack auprès des victimes des accidents sur la route de Porokhane, pour répéter les mesures qu'il avait annoncées devant l'Hémicycle en décembre 2017, lors du vote du budget de son département.

Abdoulaye Diallo a, en effet réitéré son souhait d'interdire la circulation des véhicules de transport en commun sur toute l'étendue du territoire sénégalais, à partir de 22 heures.

"Nous allons faire comme je l'avais déjà pensé. C'est-à-dire, dans les prochains jours, prendre la décision d'interdire la circulation à partir de 22 heures. Aucun véhicule de transport en commun ne doit plus transporter des personnes d'une ville à une autre à partir de 22 heures jusqu'à 06 heures du matin", a déclaré le ministre des Transports terrestres, après s'être rendu au chevet des blessés admis à l'hôpital régional de Kaolack.



Selon Abdoulaye Daouda Diallo, le déficit d'éclairage des routes dont la bonne qualité pousse les chauffeurs à rouler à des vitesses au dessus de la norme, favorise les accidents. Il a également annoncé l'expérimentation du permis à point, à partir du mois de juillet 2018 et une concertation avec les forces de sécurités pour une plus grande vigilance dans le contrôle routier.