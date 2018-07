Abdoulaye Diallo : " Avoir une bonne figure en Russie 2018, ne gagnera pas la CAN 2019"

Dans un entretien accordé au quotidien Record, Abdoulaye Diallo, le gardien de but des "Lions" parle de la CAN 2019. Il demande de ne pas s’enflammer et il faut du travail pour remporter cette compétition.

"Ce n’est pas parce qu’on a fait bonne figure lors de cette Coupe du monde (Russie 2018) qu’on ira gagner la Can 2019 facilement, prévient-il. On ne doit pas se tromper. Il faut continuer à travailler parce que, sans travail, il n’y a pas de réussite. On peut voir l’avenir de façon positive mais sans s’enflammer", a-t-il averti dans les colonnes du journal