Abdoulaye Diouf Sarr : « Nous sommes dans une perspectives russe pour faire venir le Spoutnik V »

Après la réception mercredi soir de 200.000 doses de vaccins chinois, le gouvernement sénégalais ne compte pas se limiter là. Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a déclaré qu’ils sont dans une « perspective russe pour faire venir le Spoutnik V », lors d’une émission sur la télévision nationale (Rts).



« Naturellement, les 200 000 doses ne vont pas suffire, mais la première commande de l'autorité, c'était que l'on se dote d'une stratégie nationale de vaccination. Cette stratégie a été validée en Conseil des ministres, et elle est ouverte. Elle doit tenir compte de l'urgence, mais aussi de l'exhaustivité, et c'est l'urgence qui a commandé qu'avec des ressources endogènes et un entregent national extrêmement fort, nous avons pu recevoir les 200 000 dose », a expliqué le ministre.



« Nous démarrerons avec les cibles prioritaires définies, mais la stratégie est évolutive. Nous allons continuer l'approvisionnement. Nous sommes dans une perspective russe pour faire venir très rapidement le Spoutnik V, qui sera un autre vaccin qui va compléter la gamme », a-t-il ajouté.



Pour le ministre, « c'est une stratégie dynamique et ouverte sur l'ensemble des vaccins ». Dans le Covax également, le gouvernement attend très prochainement la première dotation du Sénégal, à savoir 1.996.000 doses, qui lui permettra aussi d'élargir la palette d'interventions en termes de maillage du territoire.



« L'objectif, in fine, c'est de faire en sorte que tous les Sénégalais qui doivent être vaccinés le soient. Et de ce point de vue, le Sénégal est assez précurseur », a rassuré, Abdoulaye Diouf Sarr.