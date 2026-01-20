Palais de la République : accueil triomphal des « Lions » champions d’Afrique devant une foule en liesse

Ils sont enfin là. Oui, les « Lions » de la Teranga, champions d’Afrique, ont fait leur entrée triomphale devant le Palais de la République. Après plusieurs heures dans les rues de Dakar où ils ont communié avec les populations sortis les accueillir, perché sur le toit du bus, Mané et ses coéquipiers ont franchi la dernière étape de cette tournée dans la capitale sénégalaise sous les acclamations de la foule et des infatigables supporters du Casa Sport qui anime les lieux depuis ce matin.



Devant une tribune remplie d'autorités, du pouvoir comme de l'opposition dont Amadou Ba, ancien Premier ministre, d'artistes comme Youssou Ndour et de leurs familles proches les joueurs défilent vers le podium avec fierté sourire aux lèvres et visiblement fatigué.



L'ambiance est à son paroxysme, la foule acclame leurs noms accompagnés des applaudissements et des remerciements. « Merci pape Thiaw, merci les Lions, on l'a fait », ces mots qui sonnent comme des tambours, accompagnés de cris de joie, l'émotion est au top, les pétards embellis le ciel, les couleurs du Sénégal à perte de vue. Dakar vibre au rythme de la fête, les « Lions » sont célébrés. La fierté est visible sur la mine des joueurs assez pour noyer la fatigue.