Abdoulaye Fall, président de la FSF : « Il y avait des problèmes dans la tanière »

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a levé un coin du voile sur les dysfonctionnements internes qui, selon lui, ont affecté le fonctionnement de la sélection nationale lors de la Coupe du monde 2026.



S'exprimant ce lundi en conférence de presse à Dakar, il a évoqué des difficultés au sein de la Tanière. D'après lui, certaines déclarations des joueurs après l'élimination du Sénégal en étaient révélatrices.



« Il y avait des problèmes dans la tanière. La déclaration même des joueurs en dit quelque chose », a affirmé Abdoulaye Fall.



Le président de la FSF a également laissé entendre que le sélectionneur Pape Thiaw ne disposait plus d'une totale liberté dans ses choix sportifs.



« Il y avait des joueurs qu'on n'osait pas sortir, d'autres qu'on ne voulait pas faire jouer, d'autres qu'on ne souhaitait pas convoquer et d'autres encore qu'on ne voulait plus être rappelés en sélection », a-t-il déclaré.



Ces révélations interviennent dans un contexte de fortes tensions au sein du football sénégalais après l'élimination des Lions en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Elles font écho aux messages publiés ces derniers jours par plusieurs internationaux, notamment Pape Gueye, Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly, qui ont appelé à une profonde remise en question de la gestion de la sélection.



À l'issue du Comité exécutif, la Fédération sénégalaise de football a officialisé le limogeage de Pape Thiaw de son poste de sélectionneur national, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour les Lions du Sénégal.