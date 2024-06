Abdoulaye Thiam sur le report de la CAN 2025 : « la CAF est victime d’un dommage collatéral »

Abdoulaye Thiam, président de de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) a réagi ce mercredi, suite au report de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 au début de l’année 2026. Il déplore la « mort programmée d’une CAN ». Pour le journaliste, la « CAF est victime d’un dommage collatéral ».



« Nous sommes en train d’assister à la mort programmée de la CAN ou de son glissement vers une olympiade. L’idée de jouer en année impaire était motivée par le fait que le Mondial se déroule en année paire. LA CAF, victime d’un dommage collatéral », a écrit sur X, le président de l’AIPS - Afrique (Association Internationale de la Presse Sportive).



Pour rappel, le secrétaire général de la Confédération africaine (CAF), Veron Mosengo-Omba, a annoncé ce mercredi le report de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, qui devait se tenir à l'été 2025 au Maroc. Selon L’Equipe, la CAN aura lieu au début de l'année 2026, pour éviter une incompatibilité avec la prochaine Coupe du monde des clubs, qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.