AfroBasket féminin 2025 : Babacar Ndiaye dénonce un arbitrage « injuste » et « scandaleux » contre le Sénégal

Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Babacar Ndiaye, s’est exprimé sur la prestation de l’équipe nationale féminine lors de l’AfroBasket 2025, remporté dimanche par le Nigeria face au Mali (78-64). Selon lui, l’objectif fixé aux « Lionnes » n’a pas été atteint, et il met en cause l’arbitrage.



« L’objectif assigné aux Lionnes n’a pas été atteint, mais ce n’est pas un échec », a-t-il déclaré à la presse à Abidjan, où la compétition s’est achevée. Battu en demi-finale par le Nigeria, le Sénégal a terminé quatrième après sa défaite contre le Soudan du Sud (65-66).



Pour Babacar Ndiaye, les deux dernières rencontres ont été entachées de décisions arbitrales litigieuses. « Malheureusement, tout le monde l’a constaté. Hier (contre le Nigeria) et aujourd’hui (face au Soudan du Sud), on a été victime de de l’arbitrage. Ces situations sont injustes. On a été volé. C’est ça le mot. C’est manifeste. Il faut que cette question-là, soit abordée de façon beaucoup plus sérieuse », a-t-il fustigé.



, mais on va écrire officiellement pour que de tels faits ne se reproduisent pas en Angola” pour l’Afrobasket masculin, a-t-il dit, ajoutant : « Ce qui s’est passé à Abidjan est scandaleux ».



Le patron du basket sénégalais estime « qu’il n’est pas du tout normal que des gens se préparent, que l’État mette les moyens, et après, on vient pour nous voler. Je pense qu’il faut mettre un terme à cela. J’avais posé le débat hier au niveau de la FIBA ».



Il a annoncé qu’une réclamation officielle sera adressée à la FIBA afin d’éviter que de tels faits ne se reproduisent, notamment en Angola lors du prochain AfroBasket masculin. « Ce qui s’est passé à Abidjan est scandaleux », a-t-il insisté.



Babacar Ndiaye a également tenu à souligner le rajeunissement de l’effectif, avec « cinq à six éléments, issues de l’équipe U18, qui disputaient leur premier AfroBasket », parmi lesquelles Néné Awa Ndiaye, Khadija Faye et Victorine Thiaw.



« Ce sont de jeunes joueuses. On a réussi à atteindre les demi-finales avec un match héroïque contre le Nigeria. Physiquement, ce qu’on a dépensé hier contre le Nigéria a peut-être impacté sur notre match face au Soudan du Sud », a dit Babacar Ndiaye.