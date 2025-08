Elections FSF : la coalition Mady Touré rejette les résultats et annonce des recours

Arrivée en deuxième position à l’issue du premier tour tenu samedi soir au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), la coalition MT2025 dirigée par Mady Touré a apporté des éclaircissements concernant son refus de poursuivre le processus électoral. Selon un communiqué exploité par Wiwsport.com, cette décision est motivée par l’existence « d’éléments laissant présumer des tentatives d’achat de conscience susceptibles d’influencer le scrutin ».



La coalition affirme que ces éléments ont été portés à la connaissance de la commission électorale, ainsi qu’aux représentants de la FIFA et de la CAF. « Face à ces manquements graves, et dans un souci d’éthique et de transparence, la coalition MT2025 a notifié sa décision de suspendre sa participation au second tour et le reste des autres élections », souligne le communiqué.



Ce boycott n’a toutefois pas entraîné la suspension du processus électoral. Le comité électoral a poursuivi les opérations de vote comme prévu par les textes, jusqu’à la proclamation des résultats définitifs.



Mady Touré a, par ailleurs, annoncé qu’un recours sera introduit dans les prochains jours pour faire toute la lumière sur les faits dénoncés. « Conformément à son engagement pour un football sénégalais juste et équitable, MT2025 engagera toutes les démarches nécessaires », conclut le communiqué.