Abdoulaye Wilane déclare la 3e candidature de Macky Sall irrecevable

Une voix dans la majorité présidentielle et pas dès moindres s’est élevée ce dimanche à travers le plateau du Grand Jury de la RFM pour déclarer irrecevable la 3e candidature de Macky Sall en 2024. C’est celle de Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste, un des principaux alliés de l’actuel chef de l’Etat depuis son arrivée au pouvoir en 2012.



« Dans la Constitution, personne n’a droit à un troisième mandat. Surtout quand on a fait deux mandats. D’ici la fin de ce mandat, chaque parti, chaque composante de cette coalition a le droit, l’obligation de faire des évaluations et en tenant compte de ces règlements, de ces procédures et décisions nous pourrons savoir ce que nous devons faire », a affirmé le parlementaire et ancien maire de Kaffrine. Qui annonce une rencontre jeudi au sein du PS.