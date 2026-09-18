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Absence de Sadio Mané en équipe nationale : Patrick Vieira donne les raisons



Absence de Sadio Mané en équipe nationale : Patrick Vieira donne les raisons
Absent de la première liste de Patrick Vieira, Sadio Mané ne participera pas au prochain rassemblement des “Lions”. Le nouveau sélectionneur a donné les raisons ce vendredi 18 septembre 2026, à Dakar lors de sa présentation officielle.
 
« Sadio Mané a un pépin physique, c'est pourquoi il ne sera pas avec nous sur ce rassemblement là mais il sera là sûrement sur le prochain », a précisé Vieira en conférence de presse.
 
Le technicien a également indiqué avoir échangé avec l’attaquant sénégalais par téléphone.

Les “Lions” débuteront leur rassemblement par un déplacement au Mozambique. Le Sénégal affrontera les Mozambicains vendredi 25 septembre à l’Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Les champions d’Afrique enchaîneront avec un deuxième match face à l’Éthiopie, le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, dans la région d’Amhara.

Enfin, le Sénégal disputera un match amical international le dimanche 4 octobre à l’Orange Vélodrome de Marseille, en France, face aux Comores.
 

 
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Moussa Ndongo

Vendredi 18 Septembre 2026 - 16:50


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