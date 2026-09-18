Absence de Sadio Mané en équipe nationale : Patrick Vieira donne les raisons

« Sadio Mané a un pépin physique, c'est pourquoi il ne sera pas avec nous sur ce rassemblement là mais il sera là sûrement sur le prochain », a précisé Vieira en conférence de presse.



Le technicien a également indiqué avoir échangé avec l’attaquant sénégalais par téléphone.



Les “Lions” débuteront leur rassemblement par un déplacement au Mozambique. Le Sénégal affrontera les Mozambicains vendredi 25 septembre à l’Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.



Les champions d’Afrique enchaîneront avec un deuxième match face à l’Éthiopie, le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, dans la région d’Amhara.



Enfin, le Sénégal disputera un match amical international le dimanche 4 octobre à l’Orange Vélodrome de Marseille, en France, face aux Comores.





Absent de la première liste de Patrick Vieira, Sadio Mané ne participera pas au prochain rassemblement des “Lions”. Le nouveau sélectionneur a donné les raisons ce vendredi 18 septembre 2026, à Dakar lors de sa présentation officielle.