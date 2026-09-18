Equipe du Sénégal : Patrick Vieira dévoile une liste de 29 "Lions", sans Sadio Mané ni Krépin Diatta

Le sélectionneur national Patrick Vieira a dévoilé, ce vendredi 18 septembre 2026, la liste des 29 Lions retenus pour les trois prochaines rencontres de l’équipe nationale du Sénégal : le 25 septembre contre le Mozambique, le 29 septembre contre l’Éthiopie et le 4 octobre contre les Comores.
Sadio Mané, Pathé Ciss et Krépin Diatta, qui avaient disputé le dernier Mondial, sont absents de cette liste.
Gardiens
Mory Diaw
Yehvann Diouf
Ngagne Demba Thiam
Mamour Ndiaye
Défenseurs
Kalidou Koulibaly
Nobel Mendy
Malang Sarr
El Hadji Malick Diouf
Moussa Niakhate
Mamadou Sarr
Sadibou Sane
Arona Sangante
Lamine Sy
Milieux de terrain
Idrissa Gana Gueye
Pape Alassane Gueye
Lamine Camara
Rassoul Ndiaye
Bara Sapoko Ndiaye
Pape Matar Sarr
Attaquants
Ibrahim Mbaye
Iliman Ndiaye
Ismaila Sarr
Abdallah Sima Assane Diao Nicolas Jackson Boulaye Dia Issa Soumare
Mamadou Diakhon
Pape Moussa Fall
Sadio Mané, Pathé Ciss et Krépin Diatta, qui avaient disputé le dernier Mondial, sont absents de cette liste.
Gardiens
Mory Diaw
Yehvann Diouf
Ngagne Demba Thiam
Mamour Ndiaye
Défenseurs
Kalidou Koulibaly
Nobel Mendy
Malang Sarr
El Hadji Malick Diouf
Moussa Niakhate
Mamadou Sarr
Sadibou Sane
Arona Sangante
Lamine Sy
Milieux de terrain
Idrissa Gana Gueye
Pape Alassane Gueye
Lamine Camara
Rassoul Ndiaye
Bara Sapoko Ndiaye
Pape Matar Sarr
Attaquants
Ibrahim Mbaye
Iliman Ndiaye
Ismaila Sarr
Abdallah Sima Assane Diao Nicolas Jackson Boulaye Dia Issa Soumare
Mamadou Diakhon
Pape Moussa Fall
Autres articles
-
Qualifications et projections 2030 : Patrick Vieira dévoile une pré-sélection élargie pour ouvrir son mandat
-
« On ne peut pas haïr quelqu'un à cause de sa couleur de peau » : Les révélations chocs de Kalidou Koulibaly sur le racisme en Italie
-
Navétanes : 7 interpellations à Kébémer après un match de « Calcio »
-
Patrick Vieira après son arrivée à Dakar : « Le peuple sénégalais peut compter sur moi »
-
Liga : porté par un doublé de Pape Gueye, Villarreal décroche sa première victoire face à Malaga