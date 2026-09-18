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Equipe du Sénégal : Patrick Vieira dévoile une liste de 29 "Lions", sans Sadio Mané ni Krépin Diatta



Equipe du Sénégal : Patrick Vieira dévoile une liste de 29 "Lions", sans Sadio Mané ni Krépin Diatta
Le sélectionneur national Patrick Vieira a dévoilé, ce vendredi 18 septembre 2026, la liste des 29 Lions retenus pour les trois prochaines rencontres de l’équipe nationale du Sénégal : le 25 septembre contre le Mozambique, le 29 septembre contre l’Éthiopie et le 4 octobre contre les Comores.
Sadio Mané, Pathé Ciss et Krépin Diatta, qui avaient disputé le dernier Mondial, sont absents de cette liste.


Gardiens 

Mory Diaw
Yehvann Diouf
Ngagne Demba Thiam
Mamour Ndiaye

Défenseurs 

Kalidou Koulibaly
Nobel Mendy
Malang Sarr
El Hadji Malick Diouf
Moussa Niakhate
Mamadou Sarr
Sadibou Sane
Arona Sangante
Lamine Sy

Milieux de terrain 

Idrissa Gana Gueye
Pape Alassane Gueye
Lamine Camara
Rassoul Ndiaye
Bara Sapoko Ndiaye
Pape Matar Sarr


Attaquants 

Ibrahim Mbaye
Iliman Ndiaye
Ismaila Sarr
Abdallah Sima Assane Diao Nicolas Jackson Boulaye Dia Issa Soumare
Mamadou Diakhon
Pape Moussa Fall
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Moussa Ndongo

Vendredi 18 Septembre 2026 - 13:14


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