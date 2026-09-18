Equipe du Sénégal : Patrick Vieira dévoile une liste de 29 "Lions", sans Sadio Mané ni Krépin Diatta

Le sélectionneur national Patrick Vieira a dévoilé, ce vendredi 18 septembre 2026, la liste des 29 Lions retenus pour les trois prochaines rencontres de l’équipe nationale du Sénégal : le 25 septembre contre le Mozambique, le 29 septembre contre l’Éthiopie et le 4 octobre contre les Comores.

Sadio Mané, Pathé Ciss et Krépin Diatta, qui avaient disputé le dernier Mondial, sont absents de cette liste.





Gardiens



Mory Diaw

Yehvann Diouf

Ngagne Demba Thiam

Mamour Ndiaye



Défenseurs



Kalidou Koulibaly

Nobel Mendy

Malang Sarr

El Hadji Malick Diouf

Moussa Niakhate

Mamadou Sarr

Sadibou Sane

Arona Sangante

Lamine Sy



Milieux de terrain



Idrissa Gana Gueye

Pape Alassane Gueye

Lamine Camara

Rassoul Ndiaye

Bara Sapoko Ndiaye

Pape Matar Sarr





Attaquants



Ibrahim Mbaye

Iliman Ndiaye

Ismaila Sarr

Abdallah Sima Assane Diao Nicolas Jackson Boulaye Dia Issa Soumare

Mamadou Diakhon

Pape Moussa Fall