Krépin Diatta zappé : « c’est parce qu’il n’a pas de club et qu’il n’a pas joué », a déclaré Patrick Vieira

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira, s'est exprimé sur la non-convocation de Krépin Diatta en expliquant que la situation actuelle du joueur, dépourvu de club et de compétition régulière, motive sa décision. Le technicien a déclaré : « C’est assez clair et assez simple. C’est parce qu’il n’a pas de club et qu’il n’a pas joué. C’est pour ça qu’il n’est pas là aujourd’hui ».



Malgré cette absence du rassemblement, le patron du banc des Lions a tenu à exprimer son estime pour l'international sénégalais en rappelant ses performances passées sous le maillot national. « C’est un joueur que j’aime beaucoup. Il a fait une très belle Coupe du monde », a affirmé Patrick Vieira.



Pour envisager un retour au sein du groupe, le sélectionneur a invité le joueur à clarifier sa situation contractuelle dans les meilleurs délais afin de reprendre la compétition. L'entraîneur a conclu : « Il doit régler son problème le plus rapidement possible pour pouvoir être sélectionné en équipe nationale ».