Équipe du Sénégal : Patrick Vieira dévoile sa première liste avec 7 nouveaux joueurs et 5 revenants

La liste compte sept nouveaux joueurs, cinq retours, mais aussi plusieurs absences notables, dont celles de Sadio Mané et Pathé Ciss.

Sept nouveaux joueurs appelés

Pour sa première sélection, Patrick Vieira a décidé d’ouvrir la porte à deux nouveaux gardiens. Mamour Ndiaye et Ngagne Demba Thiam rejoignent ainsi la Tanière pour les prochaines échéances des Lions.

En défense, le sélectionneur a également fait appel pour la première fois à Malang Sarr, Sadibou Sané et Lamine Sy.

L’attaque accueille, elle aussi, deux nouveaux visages. Pape Moussa Fall et Issa Soumaré, qui se sont illustrés en club depuis le début de la saison, connaissent leur première convocation avec l’équipe nationale du Sénégal.

Cinq revenants dans la Tanière



Patrick Vieira a également décidé de rappeler cinq joueurs qui retrouvent la sélection. Il s’agit de Nobel Mendy, Mamadou Diakhon, Rassoul Ndiaye, Abdallah Sima et Boulaye Dia.

Mané et Pathé Ciss absents



Plusieurs cadres et habitués de la sélection ne figurent pas dans cette première liste. Parmi les absents notables, on retrouve notamment Sadio Mané, Pathé Ciss, Ismaïl Jakobs, Abdoulaye Seck et Bamba Dieng.



Les “Lions” débuteront leur rassemblement par un déplacement au Mozambique. Le Sénégal affrontera les Mozambicains vendredi 25 septembre à l’Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.



Les champions d’Afrique enchaîneront avec un deuxième match face à l’Éthiopie, le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, dans la région d’Amhara.

Enfin, le Sénégal disputera un match amical international le dimanche 4 octobre à l’Orange Vélodrome de Marseille, en France, face aux Comores.

Patrick Vieira a dévoilé, ce vendredi 18 septembre 2026, sa première liste à la tête de l’équipe nationale du Sénégal. Pour ses débuts, le nouveau sélectionneur a convoqué plusieurs nouveaux visages, tout en rappelant certains habitués de la Tanière.