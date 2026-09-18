Nouveaux démêlés judiciaires : déjà déférée au parquet, Khady Diagne face à une seconde enquête

La femme d'affaires Khady Diagne fait face à une nouvelle procédure judiciaire pilotée par la Division des investigations criminelles (DIC) suite à une plainte déposée par l'ancien ministre conseiller Papa Diallo dit Zator Mbaye. Ce nouveau dossier intervient alors que l'intéressée avait déjà été déférée récemment devant le parquet par la même unité d'enquête pour des faits présumés de tentative d'escroquerie, de faux et d'usage de faux.
Dans sa plainte, Zator Mbaye accuse Khady Diagne d'avoir présenté un « faux bail » établi à son nom dans le cadre d'une transaction foncière. Le plaignant soutient également que la mise en cause a obtenu, à son insu, une autorisation de construire sur un site situé dans le quartier d'Ouest-Foire. Une enquête a été ouverte par les services de la DIC pour faire la lumière sur ces accusations.
Dans sa plainte, Zator Mbaye accuse Khady Diagne d'avoir présenté un « faux bail » établi à son nom dans le cadre d'une transaction foncière. Le plaignant soutient également que la mise en cause a obtenu, à son insu, une autorisation de construire sur un site situé dans le quartier d'Ouest-Foire. Une enquête a été ouverte par les services de la DIC pour faire la lumière sur ces accusations.
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