Les missions assignées à Patrick Vieira : culture de la gagne, mental et vision PRAXIS

En officialisant la nomination de Patrick Vieira à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football (FSF) ne s’est pas contentée de présenter un nouveau sélectionneur. Elle lui a aussi fixé des missions claires, structurées autour de deux axes majeurs.



Premier axe : l’exigence du très haut niveau et la culture de victoire. La FSF attend de Patrick Vieira qu’il insuffle aux Lions cette « culture de la gagne » et cette « rigueur absolue qu’il a acquises au plus haut niveau ».



D'après la FSF, son parcours plaide en sa faveur : capitaine emblématique des Invincibles d’Arsenal, multiple champion d’Italie, champion du monde et champion d’Europe.



Le président Abdoulaye Fall a insisté sur la dimension mentale. « Nous attendons de lui qu'il renforce le mental du groupe pour maîtriser la pression des matchs couperets et amener notre équipe nationale, Inch'Allah, sur le toit du monde ».



Second axe : l’adéquation stratégique avec la vision de la fédération. Le profil de Patrick Vieira s’inscrit, selon la FSF, en parfaite cohérence avec « l’ambition du football sénégalais et sa vision stratégique PRAXIS, laquelle vise à installer une véritable culture de l'excellence et de la transmission ».



Selon M. Fall, le sélectionneur aura donc la charge d’incarner la philosophie du contrôle et de la passe. « Sa mission : maîtriser l’environnement, sécuriser les acquis et projeter le jeu vers l’avant avec justesse et ambition ».



La FSF compte sur sa stature pour fédérer les talents et sur son intelligence tactique pour sublimer le jeu des Lions.



Au-delà des résultats, Patrick Vieira devra donc porter un projet de jeu et une identité. « Monsieur le sélectionneur, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football ainsi que tout le peuple sénégalais vous confie aujourd'hui les rênes de l'équipe première avec une confiance totale », a dit Abdoulaye Fall.