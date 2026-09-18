Modernisation des services publics : le Sénégal atteint un taux de digitalisation de 77 % de ses centres d’état civil

Le directeur général de l’Agence nationale de l’état civil (ANEC), Matar Ndao, a annoncé que le Sénégal enregistre un taux d’avancement de 77 % dans la digitalisation de ses centres d’état civil. S’exprimant en marge des « 72 heures de Kékendo », événement culturel dont il est le parrain, le responsable a précisé la mise en service d’une plateforme en ligne permettant d’effectuer à distance les demandes d’actes de naissance, de mariage et de filiation.



L’instance dirigeante a toutefois pointé la persistance de défis majeurs liés à l’archivage et à la fraude documentaire, citant le cas récent d’un Sénégalais décédé en France dont le rapatriement de la dépouille a été retardé par des incohérences administratives avant d’être régularisé. Face à ces difficultés qui touchent à l’identité juridique des citoyens, Matar Ndao a exprimé sa volonté de formaliser une convention de partenariat avec l’association Kékendo afin de mener des actions conjointes de formation et de sensibilisation.



En présence du guide de l’association, Baye Cissé, le directeur général de l’ANEC a souligné le lien étroit entre identité juridique et identité culturelle, sollicitant des prières pour la paix sociale et la réussite des chantiers de l’agence. Il a réaffirmé l’engagement de l'État à accompagner cette structure communautaire pour appuyer les futures opérations d’information auprès de la population.

