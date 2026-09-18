Equipe du Sénégal : Abdoulaye Fall présente Patrick Vieira comme nouveau sélectionneur des Lions

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officiellement présenté, ce vendredi 18 septembre 2026 à Dakar, Patrick Vieira comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. La cérémonie, présidée par Abdoulaye Fall, président de la FSF, s’est déroulée en présence des membres du comité exécutif, de l’administration fédérale, ainsi que de la presse sportive nationale et internationale.



Devant une assistance venue nombreux, Abdoulaye Fall a salué l’ouverture d’un « nouveau chapitre décisif » pour les Lions. Il a surtout voulu marquer la dimension symbolique de cette nomination. « La personne qui sera assise à mes côtés n’est pas un technicien étranger qu’on accueille, mais un fils de la nation qui effectue son retour à la maison ».



Né à Dakar, Patrick Vieira conserve, selon le président de la FSF, un attachement profond à sa terre natale. Abdoulaye Fall a mis en avant ses actions en faveur de la jeunesse et de la formation, ainsi que son rôle d’ambassadeur de l’excellence sénégalaise et africaine à travers le monde.



Le président de la FSF a également expliqué que la désignation de Patrick Vieira reposait sur des « critères d’évaluation objectifs et rigoureux ». À l’issue du processus, ce choix s’est imposé comme une « évidence absolue », selon lui, en raison de la corrélation entre les compétences du technicien et les attentes institutionnelles de la fédération.



Ancien capitaine légendaire des Invincibles d’Arsenal, multiple champion d’Italie, champion du monde et champion d’Europe, Patrick Vieira incarne, selon la FSF, l’expérience du très haut niveau et la culture de la victoire.



En conclusion, Abdoulaye Fall s’est adressé directement au nouveau sélectionneur : « Cher Patrick, au nom de la Fédération sénégalaise de football et de toute la nation, bon retour chez toi. Les clés de la tanière te sont officiellement confiées avec la ferme conviction qu’ensemble, nous irons encore plus haut ».



Les modalités du contrat du nouveau sélectionneur des "Lions" n'ont pas été dévoilées par l'instance dirigeante du football sénégalais.