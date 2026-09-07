Coupe du monde féminine basket 2026 : le Mali éliminé, le Nigeria humilié, l'Afrique perd ses deux représentants

Le parcours du Mali à la Coupe du monde féminine de basketball 2026 s'est achevé ce mardi à Berlin. Les Aigles Dames se sont inclinées (83-58) face à l'Allemagne, pays hôte, et quittent la compétition au terme de la phase de groupes.



Avec 4 points, les Maliennes terminent 4es du groupe A, à égalité avec le Japon. Mais c'est la confrontation directe remportée par les Japonaises lors de la première journée qui offre à ces dernières la 3e place et un barrage. Le Mali, lui, est éliminé.



Une élimination cruelle pour la sélection malienne, qui avait pourtant réalisé un exploit en battant l'Espagne. Le rêve d'un premier quart de finale mondial s'envole.



La désillusion est tout aussi brutale pour le Nigeria. Championnes d'Afrique en titre, les D'Tigress quittent le Mondial sans la moindre victoire. Elles espéraient terminer sur une note positive, mais ont lourdement chuté face à la France lors de cette dernière journée (56-111). Un score sans appel qui résume la mauvaise campagne du Nigéria.