Magal Touba 2026 : Serigne Bassirou Abdou Khadre prie pour les victimes des accidents et appelle à renforcer la sécurité routière

Lors de la cérémonie officielle marquant la clôture de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba, ce lundi 3 août 2026, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du khalife général des mourides, a consacré une partie de son discours à la sécurité routière, après le bilan tragique de 21 décès enregistrés sur les axes routiers durant cet événement religieux.
Dans un élan de recueillement, il a d'abord adressé des prières aux défunts, venus de différentes régions du pays pour répondre à l'appel de Touba. « Ils ont répondu à l'appel de Touba et sont partis dans l'adoration d'Allah, et nous implorons pour eux le paradis », a-t-il déclaré devant les autorités religieuses, administratives et les nombreuses délégations présentes.
Mais au-delà de cet hommage, le porte-parole du Khalife a interpellé les autorités sur le renforcement des mesures de prévention et de discipline sur les routes. « Nous demandons aux hommes de loi de mettre de l'ordre pour atténuer les accidents », a-t-il insisté, avant de préciser que cette mission incombe en premier lieu aux forces de sécurité. « Cette prérogative incombe aux forces de sécurité, à qui nous demandons de redoubler d'efforts, car une vie perdue n'est pas mesurable », a-t-il ajouté.
Il a appelé à une plus grande implication du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.
Par ailleurs, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a transmis les remerciements de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour les efforts consentis par l'État dans l'organisation du Grand Magal.
Dans un élan de recueillement, il a d'abord adressé des prières aux défunts, venus de différentes régions du pays pour répondre à l'appel de Touba. « Ils ont répondu à l'appel de Touba et sont partis dans l'adoration d'Allah, et nous implorons pour eux le paradis », a-t-il déclaré devant les autorités religieuses, administratives et les nombreuses délégations présentes.
Mais au-delà de cet hommage, le porte-parole du Khalife a interpellé les autorités sur le renforcement des mesures de prévention et de discipline sur les routes. « Nous demandons aux hommes de loi de mettre de l'ordre pour atténuer les accidents », a-t-il insisté, avant de préciser que cette mission incombe en premier lieu aux forces de sécurité. « Cette prérogative incombe aux forces de sécurité, à qui nous demandons de redoubler d'efforts, car une vie perdue n'est pas mesurable », a-t-il ajouté.
Il a appelé à une plus grande implication du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.
Par ailleurs, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a transmis les remerciements de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour les efforts consentis par l'État dans l'organisation du Grand Magal.
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