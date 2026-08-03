Magal Touba 2026 : Serigne Bassirou Abdou Khadre prie pour les victimes des accidents et appelle à renforcer la sécurité routière

Lors de la cérémonie officielle marquant la clôture de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba, ce lundi 3 août 2026, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du khalife général des mourides, a consacré une partie de son discours à la sécurité routière, après le bilan tragique de 21 décès enregistrés sur les axes routiers durant cet événement religieux.



Dans un élan de recueillement, il a d'abord adressé des prières aux défunts, venus de différentes régions du pays pour répondre à l'appel de Touba. « Ils ont répondu à l'appel de Touba et sont partis dans l'adoration d'Allah, et nous implorons pour eux le paradis », a-t-il déclaré devant les autorités religieuses, administratives et les nombreuses délégations présentes.



Mais au-delà de cet hommage, le porte-parole du Khalife a interpellé les autorités sur le renforcement des mesures de prévention et de discipline sur les routes. « Nous demandons aux hommes de loi de mettre de l'ordre pour atténuer les accidents », a-t-il insisté, avant de préciser que cette mission incombe en premier lieu aux forces de sécurité. « Cette prérogative incombe aux forces de sécurité, à qui nous demandons de redoubler d'efforts, car une vie perdue n'est pas mesurable », a-t-il ajouté.



Il a appelé à une plus grande implication du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.



Par ailleurs, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a transmis les remerciements de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour les efforts consentis par l'État dans l'organisation du Grand Magal.