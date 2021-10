« Abus de confiance »: Cheikh Amar porte plainte contre Samuel Sarr pour 2 milliards F Cfa

Ce n’est plus une rumeur, le contentieux entre l’ancien ministre de l’Energie sous le régime de Me Abdoulaye Wade et l’homme d’affaires Cheikh Amar est bel et bien réel. Les avocats de ce dernier ont déposé plainte contre Samuel Sarr pour abus de confiance portant sur un montant de « 2 milliards F Cfa ».



En effet, depuis la semaine dernière, des rumeurs circulaient sur un différend financier entre Cheikh Amar et Samuel Sarr. Ce dernier était accusé de devoir au célèbre homme d’affaires, la somme de 2 milliards F Cfa. Des informations qui avaient poussé la cellule de communication de M. Sarr à faire un communiqué dans lequel elle dénonce une « tentative de dénigrement d’un citoyen ».



Pour le camp de l’accusé, cette information est « mensongère et inventée de toutes pièces ». Du côté de Cheikh Amar, l’on soutient que Samuel Sarr, ne voulant pas payer en dépit des multiples relances, l’affaire se réglera devant le Tribunal.



Le camp du patron de TSE d’informer qu’en 2014, soit deux ans après la perte du pouvoir par le Parti démocratique sénégalais, l’ex-ministre se serait présenté devant l’homme d’affaires pour requérir de l’aide au profit de l’ancien Président me Abdoulaye Wade. « Samuel lui a dit que le Vieux avait des difficultés, il voulait seulement aider parce qu’il l’aime bien », a-t-on expliqué du côté du plaignant. Qui d’ajouter : « Mais Samuel n’a jamais donné l’argent à Me Wade, il a fait la bringue avec ».



Le journal d’informer que lorsque l’ancien ministre a été sommé de s’expliquer, il aurait produit un document signé, une liste de noms : « dignitaires religieux, politiques judiciaires, journalistes, avocats…, qui ont profité des 2 milliards F Cfa ».



Pour la partie adverse, cette affaire fait partie d'un dossier plus large qui oppose Cheikh Amar à Abdoulaye Wade et qui trouve sa genèse dans un emprunt de 7 milliards F Cfa fait au patron de Holding Amar par l'ancien Président.