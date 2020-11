Abus de confiance: le "déménagiste" encaisse l’argent du client et refuse de rembourser

Les affaires ne semblent plus marcher pour Mouhamed Ba. Les plaintes et autres complaintes de clients s’entassent sur le bureau du commissaire de Pikine. Las des lamentations de plusieurs parties civiles, le commissaire de Police a décidé de transférer les faits devant la table du Président du tribunal de Pikine - Guédiawaye pour être jugés.



Face aux juges, Doudou Bâ Keita soutient avoir remis une chambre à coucher, un matelas orthopédique et plusieurs autres matériels au prévenu pour les transporter vers la capitale ivoirienne. "Il m’a facturé la somme de 150 mille FCFA que j’ai payé en intégralité. Je suis resté un mois sans que les bagages ne soient transportés. Je suis revenu vers lui, il m’a convaincu que les bus du transporteur entre le Mali et la Côte d’Ivoire ont des pannes et qu’il était en train de les réparer. Il m’a par la suite suggéré d’acheter le billet pour Abidjan afin d’y attendre les bagages. Chose que j’avais faite. Mais j’ai attendu plusieurs mois sans voir l’ombre des bagages. C’est alors que j’ai décidé de revenir au Sénégal pour voir de quoi cela retourne. Grande a été ma surprise lorsque j’ai visité l’entrepôt du prévenu et que j’ai découvert que mes bagages étaient restés à quai dans un piteux état. J’ai décidé de porter plainte pour me faire rembourser d’autant j’étais sous le coup d’une plainte à Abidjan par le propriétaire des bagages", a martelé à la barre le plaignant.



Répondant aux accusations de la partie civile, Mouhamed Ba a reconnu les faits et se dit désolé de la tournure des événements. "Je reconnais que je devais transporter les bagages vers Abidjan mais les gens avec qui je travaillais, étaient confrontés à des problèmes. Le transporteur avec qui je collaborais pour le trajet Mali - Côte d’Ivoire a eu quelques bobos avec ses bus. C’est ce qui explique le retard. Néanmoins je suis prêt à payer pour les bagages qui se sont détériorés", s’est-il défendu. Le tribunal a demandé à la partie civile d’estimer les dommages subis. Celle-ci réclame deux millions FCFA pour tous les désagréments subis. Le tribunal après avoir entendu les deux parties a mis l’affaire en délibéré pour être rendue le 24 novembre prochain, rapporte le journal Le Témoin.