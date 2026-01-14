Sénégal vs Égypte (CAN 2025): le onze de départ des “Lions” avec Nicolas Jackson

Le Sénégal retrouve l’Égypte ce mercredi à 17h00 GMT à Tanger, pour une demi-finale très attendue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025..
Pour cette rencontre, le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé le onze de départ des “Lions”. Il a reconduit la même composition d’équipe alignée en quart de finale contre le Mali (1-0). Seul Nicolas Jackson a remplacé Habib Diallo à la pointe de l’attaque.
Pour le reste, il garde la même ossature.
Autres articles
-
Fédération burkinabé de football : Brama Traoré, le sélectionneur, et l’ensemble de son staff limogés
-
Sénégal vs Égypte : la Finale avant l’heure
-
CAN 2025 Maroc : un dispositif permet aux non-voyants de suivre les matchs depuis les tribunes
-
La CAN 2025 et le football, sources de «soft power» pour le Maroc
-
À la Une: la CAN avec des demi-finales en or