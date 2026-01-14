Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Sénégal vs Égypte (CAN 2025): le onze de départ des “Lions” avec Nicolas Jackson



Sénégal vs Égypte (CAN 2025): le onze de départ des “Lions” avec Nicolas Jackson
Le Sénégal retrouve l’Égypte ce mercredi à 17h00 GMT à Tanger, pour une demi-finale très attendue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025..
 
Pour cette rencontre, le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé le onze de départ des “Lions”. Il a reconduit la même composition d’équipe alignée en quart de finale contre le Mali (1-0). Seul Nicolas Jackson a remplacé Habib Diallo à la pointe de l’attaque. 
 
Pour le reste, il garde la même ossature. 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 14 Janvier 2026 - 17:23


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter