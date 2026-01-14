Sénégal vs Égypte (CAN 2025): le onze de départ des “Lions” avec Nicolas Jackson

Pour cette rencontre, le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé le onze de départ des “Lions”. Il a reconduit la même composition d’équipe alignée en quart de finale contre le Mali (1-0). Seul Nicolas Jackson a remplacé Habib Diallo à la pointe de l’attaque.

Pour le reste, il garde la même ossature.

Le Sénégal retrouve l’Égypte ce mercredi à 17h00 GMT à Tanger, pour une demi-finale très attendue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025..