Affaire Farba Ngom : aucune charge retenue contre lui après son déferrement

Déféré ce mercredi au parquet à la suite des nouvelles accusations formulées la veille par la ministre de la Justice, Yassine Fall, Farba Ngom n’a finalement fait l’objet d’aucune poursuite supplémentaire. Le procureur de la République n’a retenu aucune charge à son encontre et a ordonné son retour au Pavillon spécial.



Pour rappel, la Garde des Sceaux avait évoqué de graves accusations et annoncé la saisine des autorités compétentes en vue de l’ouverture d’enquêtes approfondies.



Selon Yassine Fall, une fouille menée le 28 décembre 2025 dans la salle du Pavillon spécial aurait permis de découvrir que le « détenu Farba Ngom était en possession de deux téléphones portables détenus frauduleusement, en violation manifeste de la loi n° 87-15 relative au règlement intérieur des établissements pénitentiaires ».