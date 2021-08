Abus de confiance portant sur 124 millions FCFA : L'adjoint au maire de Fass Gueule Tapée Colobane placé sous mandat de dépôt

A la tête de la coopérative d'habitat de la ville de Dakar, l'adjoint au maire de Fass Gueule Tapée Colobane, Babacar Diop, est poursuivi d'abus de confiance portant sur 124 millions Francs Cfa. Une procédure, enclenchée par les membres de ladite coopérative qui l'accusent d'avoir détourné la somme incriminée.



Déféré cette semaine, à la cave du palais de justice de Dakar, M. Diop a été inculpé par le juge d'instruction du 7e cabinet qui l'a aussi placé sous mandat de dépôt. Envoyé en prison depuis, hier

vendredi 27 août 2021, le socialiste devra y passer quelque temps. Du moins, le temps de l'instruction. Une procédure qui sera plus longue que celle qui lui avait valu un procès le 8 juillet dernier.



Ce, suite à une plainte de 21 jeunes commerçants qui l'accusaient d'escroquerie sur un projet de

construction de cantines au marché Colobane. Le préjudice était de 25 millions de FCfa. Les 18 millions 500 mille ont été versés par les 21 victimes pour la construction de sept (7) cantines. Des sommes de 2 millions FCfa, 1,5 million FCfa ont été versées par les victimes et ils devaient, tous, disposer de cantines. Une promesse non tenue.



L'Observateur