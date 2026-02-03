Les Clinton vont témoigner dans le cadre de l'enquête de la Chambre des représentants sur Epstein

L’ancien président américain Bill Clinton et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton témoigneront devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants dans le cadre de l’enquête liée au défunt délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a indiqué un responsable lundi.



« Ils ont négocié de bonne foi. Vous, non », a déclaré Angel Urena, ancien chef de cabinet adjoint du président Clinton, sur la plateforme X du réseau social américain, en réponse à une publication du président de la commission de surveillance, James Comer.



« Ils vous ont dit sous serment ce qu’ils savent, mais vous vous en moquez. Mais l’ancien président et l’ancienne secrétaire d’État seront présents. Ils se réjouissent d’établir un précédent qui s’applique à tout le monde », a ajouté Urena.



Les détails concernant la date de l’audition des Clinton n’étaient pas immédiatement disponibles.



Le mois dernier, la commission de surveillance et de réforme du gouvernement de la Chambre des représentants a adopté des résolutions pour outrage au Congrès contre les Clinton pour avoir refusé de comparaître lors de dépositions liées à Epstein.



Comer a déclaré lundi que la seule raison pour laquelle les Clinton avaient accepté de témoigner était l’avancée de la procédure d’outrage au Congrès.



« Les avocats des Clinton ont indiqué qu’ils acceptaient certaines conditions, mais ces conditions manquent encore de clarté et aucune date n’a été fournie pour leurs dépositions », a-t-il déclaré dans un communiqué.



Il a précisé qu’il clarifierait les termes acceptés par les Clinton avant de discuter des prochaines étapes avec les membres de sa commission.



Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule à New York en 2019, alors qu’il attendait son procès pour des accusations de trafic sexuel. Il avait plaidé coupable devant un tribunal de l’État de Floride et avait été condamné en 2008 pour avoir recruté une mineure à des fins de prostitution, mais ses détracteurs qualifient cette condamnation relativement clémente de « marché de dupes ».



Ses victimes ont affirmé qu’il dirigeait un vaste réseau de trafic sexuel impliquant des membres des élites riches et politiques.