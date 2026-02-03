Non publication du calendrier électoral : le FDR dénonce une “forfaiture” et exige le respect de la loi

Dans un communiqué publié ce 3 février, le FDR dénonce une “nouvelle forfaiture d’un régime aux abois, avec le silence coupable de la CENA, chargée de faire respecter la loi électorale”.

Pour le FDR, le code électoral est pourtant clair. Il prévoit une révision ordinaire des listes électorales du 1er février au 31 juillet de chaque année, sauf cas de force majeure ou de révision exceptionnelle liée à l’organisation d’un scrutin.

Selon l’opposition, le “moindre respect du droit des citoyens aurait dû conduire à les informer avant le 1er février et à préciser le type de révision des listes électorales choisi”.

Le FDR constate que la date de démarrage de révision ordinaire des listes est dépassée. Le front estime ainsi que l’Exécutif pourrait s’orienter, “sauf coup de Jarnac”, vers une révision exceptionnelle des listes électorales, qu’il adosserait aux élections départementales et municipales prévues, en principe, en 2027.

Face à cette situation, le FDR exige le respect de la loi et la publication, sans délai, du décret fixant la date des élections départementales et municipales ainsi que du décret portant révision exceptionnelle des listes électorales.

Le front de l'opposition demande également l’accès immédiat des partis au fichier électoral, conformément aux dispositions pertinentes du code électoral.

Le FDR interpelle le gouvernement et lui demande de s’expliquer sur cette affaire qui

pourrait, le cas échéant, menacer gravement la sincérité et la crédibilité des prochains scrutins.

Enfin, l'opposition réclame la disponibilité et la sécurité des cartes d’électeurs et des cartes d’identité, une gestion indépendante du fichier électoral, autant de gages de la fiabilité des élections à venir.

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) dénonce le non-respect du calendrier électoral par le gouvernement, à travers l’absence, au 1er février 2026, du décret fixant la date des élections municipales et la non-mise en place des commissions administratives chargées de l’établissement et de la révision des listes électorales.