Réforme des bourses: le MESRI clarifie les objectifs de l’atelier et dément toute suppression des droits des étudiants

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a apporté des clarifications sur l'organisation de l’atelier national de préparation d'une nouvelle politique de bourses d'études et de révision du décret n° 2014-963 du 1er août 2014 fixant les conditions d'attribution des allocations d'études dans l'enseignement supérieur.



Dans un communiqué rendu public ce 3 février, le MESRI précise que cet atelier, organisé à Dakar, du 02 au 03 février 2026, s'est tenu selon une démarche inclusive. Il a réuni les services du MESRI, ceux du Ministère en charge des Finances, la société civile, les associations de parents d'élèves, les syndicats (PER, PATS) ainsi que les amicales d'étudiants, apprenants des ISEP et représentants des sites externes.



Selon le ministère cet atelier participatif avait pour ambition de « poser les jalons de l'évaluation financière du système de bourses sur la période de 2020-2025 à l'horizon 2030, d'identifier les insuffisances du décret précité en vue de la révision de certaines de ses dispositions, de rompre avec les pratiques non-conformes à l'orthodoxie budgétaire tout en veillant à plus d'inclusivité sociale ».



Le MESRI affirme que les objectifs visés ont été atteints malgré le retrait d'une partie des étudiants lors de la première journée. « Les recommandations issues des travaux seront portées à l'attention des autorités », soutient-il.



Toutefois, le ministère dément toute volonté de remise en cause des droits des étudiants, de réduction des taux ou de suppression des bourses, contrairement à certaines informations diffusées.



Le MESRI précise qu’il réfléchit à une nouvelle politique nationale des allocations d'études. À ce titre, le ministère dit œuvrer à faire converger la « période de paiement des allocations d'études et celle effective d'organisation des enseignements ».



Enfin, le ministre annonce la poursuite des discussions lors des prochaines étapes devant déboucher sur un « consensus sur le cadre réglementaire rénové et la fixation des modalités pratiques d'allocation des bourses dans l'enseignement supérieur ».

