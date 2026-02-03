Saif al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen, aurait été tué, selon des médias locaux

Plusieurs médias libyens ont rapporté, ce mardi, la mort de Seif al-Islam Kadhafi, figure controversée et fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Longtemps perçu comme l’héritier politique du régime déchu, il faisait également l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.



Selon la chaîne Libya al-Ahrar, des proches de Seif al-Islam auraient confirmé son décès, sans toutefois communiquer d’éléments sur les circonstances exactes. Aucune information officielle n’a, à ce stade, permis de déterminer les causes de la mort.



L’agence de presse officielle libyenne a relayé, pour sa part, les propos de Abdullah Othman, présenté comme l’un de ses conseillers. Celui-ci n’a pas indiqué s’il s’agissait d’un décès naturel ou d’un assassinat, laissant planer de nombreuses interrogations.





Avec Le Brief