Perturbation des évaluations : le ministère de l'Éducation exprime ses regrets et appelle au sens de la responsabilité

Le ministère de l'Éducation nationale a constaté, dans certains établissements scolaires, un mouvement d'humeur d'élèves refusant de participer aux évaluations standardisées du premier semestre, car, disent-ils, « les nombreuses grèves des enseignants ont beaucoup perturbé les cours ».



Dans un communiqué signé par le Directeur de la Communication de l’Éducation, Daouda Gueye, le ministère exprime ses profonds regrets face à une telle situation qui perturbe le déroulement normal des enseignements et des évaluations, piliers essentiels du système éducatif. Il se désole de voir des « élèves compromettre, par un tel comportement, leur propre parcours scolaire et académique ».



A cet effet, le ministère rappelle que le « refus de se soumettre aux évaluations constitue un manquement aux obligations scolaires et expose les élèves concernés à des sanctions disciplinaires ».



Il attire également leur attention sur les conséquences pédagogiques majeures, notamment l'absence de notes susceptibles d'impacter négativement leur progression scolaire et les démarches d'orientation.



Face à cette situation, le ministère précise que des « mesures appropriées seront prises à tous les niveaux pour assurer la continuité de la délivrance du service public d'éducation sur l'ensemble du territoire national dans un climat apaisé ».



Le département en appelle au sens des responsabilités des élèves, à l'engagement des parents d'élèves et des partenaires et à la mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative afin de préserver l'intérêt supérieur de l'école et l'avenir des apprenants.