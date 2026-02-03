Kolda : “Yakaar Santé Fille Digital” lancé pour sensibiliser les filles sur la santé reproductive et les VBG

Le projet “Yakaar Santé Fille Digital” a été officiellement lancé ce mardi 3 janvier à Kolda (sud), lors d’un Comité régional de développement (CRD). Cette initiative vise à sensibiliser 500 jeunes filles sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que sur les violences basées sur le genre (VBG) au cours des cinq prochains mois dans les départements de Kolda et de Médina Yoro Foula.



Au-delà de cette cible directe, le projet ambitionne également de toucher indirectement près de 1 500 jeunes garçons et parents, dans une approche inclusive visant à renforcer la prévention et le dialogue autour des questions liées à la santé sexuelle et reproductive et aux violences faites aux femmes et aux filles.



Dans le cadre de sa mise en œuvre, plusieurs activités sont prévues dans les zones ciblées. Il s’agit notamment de l’organisation de sessions éducatives dans les établissements scolaires afin de promouvoir la santé menstruelle et d’améliorer l’accès à l’information sur la santé reproductive. Le programme prévoit également la tenue de focus groups dans les quartiers et villages pour favoriser les échanges communautaires autour des thématiques abordées.



Selon Ibrahima Diallo, chargé de programme de l’ONG ASHUDEB (Association Humanitaire pour le Développement à la Base), le projet mise également sur la pérennisation des acquis à travers la mise en place et la formation de clubs “Yakaar Santé” au sein des communautés bénéficiaires. Ces structures devront servir de cadres d’échanges et de sensibilisation continue après la fin du projet.



M. Diallo a par ailleurs précisé que cette initiative est mise en œuvre avec l’appui de plusieurs partenaires, notamment Impact Hub Dakar, la Fondation Roi Baudouin et le Consortium Jeunesse Sénégal, engagés dans la promotion du bien-être et de la protection des jeunes.



À travers ce programme, les initiateurs entendent contribuer à l’amélioration de la santé et de la protection des adolescents et jeunes dans ces localités, en renforçant l’accès à l’information et en encourageant des comportements responsables au sein des communautés.