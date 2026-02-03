Visite à la DGPN : Ousmane Sonko salue l’engagement et le professionnalisme de la Police nationale

Dans le cadre des visites qu’il a entamées auprès de certains services civils et militaires de l’État, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu, ce mardi 3 février 2026, à la Direction générale de la Police nationale (DGPN).
D’après une note de la Primature, le Premier ministre était accompagné des ministres des Forces armées Birame Diop, de l’Intérieur et de la Sécurité publique Mouhamadou Bamba Cissé, des Finances et du Budget Cheikh Diba. Le chef du Gouvernement a été accueilli par le Directeur général de la Police nationale Mame Seydou Ndour.
Après une visite guidée dans les locaux de cette institution et après avoir assisté à une démonstration sur les capacités opérationnelles de la Police, le Premier ministre a pris la parole. Il a salué « l’engagement, le professionnalisme et la résilience de la Police nationale », chargée, aux côtés des autres Forces de Défense et de Sécurité, d'assurer la « sécurité des personnes, des biens et des services ».
Il a, par ailleurs, réitéré l’engagement de son Gouvernement, conformément à la Vision « Sénégal 2050 » portée par le Président de la République, à accompagner sans réserve la Police nationale pour la « réussite des vastes chantiers engagés ».
