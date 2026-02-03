CAN 2025 : le trophée présenté à l’Assemblée nationale

Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, remporté par l’équipe nationale du Sénégal, a été présenté ce mardi 3 février 2026 au président de l’Assemblée nationale. La cérémonie s’est déroulée en présence du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, et de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.



A cette occasion, El Malick Ndiaye a salué cette « éclatante victoire », qui selon lui, est le « fruit du talent, de la discipline et de l’engagement des joueurs, du staff technique et de l’ensemble des acteurs du football national ». Il a a adressé ses chaleureuses félicitations à l’équipe nationale pour cet « exploit qui honore le Sénégal et inspire notre jeunesse ».



Le président de l’Assemblée nationale a rendu un vibrant hommage aux supporters sénégalais, le « 12ᵉ Gaïndé », dont la « ferveur et le soutien indéfectible » ont accompagné les « Lions » tout au long de la compétition.