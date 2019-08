Abus de pouvoir supposé à la Pharmacie Fadhilou Mbacké: Queen Biz prend la défense du Commissaire Sangharé

On pourra tout reprocher à Queen Biz sauf d’avoir le courage de porter ses idées. Alors que tous ses potentiels soutiens lui ont tourné le dos (Police, ministère de l’Intérieur), le Commissaire Sangharé, qui a été relevé de ses fonctions de Commissaire de la police des Parcelles Assainies peut compter sur l’appui de la chanteuse, qui a publié un message de son soutien à celui qu’il appelle son frère. Tout en sachant qu’elle allait s’attirer les foudres des internautes.



« Je parle parce que je le connais

Je parle parce que toutes les spéculations qui se font entendre dans les réseaux sociaux sont à l’opposé des caractères du #Commissaire Bara Sangaré.

Calme,serein,travailleur,respectueux au point de ne même pas regarder les gens droit dans les yeux,cet homme au parcours élogieux,sans fautes,a servi dignement et je n’ai jamais vu aucune insolence venant de sa part.

Dans le quartier où j’ai grandi, le connaissant depuis ma tendre enfance, les témoignages sont unanimes: imams ,chefs de quartier ,nos mamans et nos papas,ainsi que les jeunes,gardent tous une belle image de lui.

Pour toutes ces raisons je ne saurais être insensible à cette situation d’où mon soutien à notre frère #Bara.

A la présumée victime et au commissaire,je souhaite un dénouement heureux de cette affaire.

Que la paix règne. », a écrit la chanteuse sur sa page Facebook.



Dans les commentaires, les internautes ne se privent pas du plaisir de la démonter.