L'économiste Alioune Sarr alerte sur le coût social et économique du programme de 2,2 milliards de dollars du FMI

Dans une note d'analyse consacrée à la reprise de la coopération entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), l'économiste et expert financier Alioune Sarr livre un diagnostic nuancé sur le prêt de 2,2 milliards de dollars étalé sur 36 mois. Si l'accord permet d'éviter la faillite souveraine du pays et de restaurer sa crédibilité financière internationale après la révélation de dettes cachées ayant porté la dette publique à 132 % du PIB fin 2024, il impose en contrepartie une politique de rigueur budgétaire aux conséquences internes lourdes.



Selon l'expert, l'impact du programme se fera ressentir sur trois piliers majeurs de l'économie nationale. Les ménages devront faire face à une érosion de leur pouvoir d'achat provoquée par la hausse de la fiscalité indirecte et la baisse des subventions. Les entreprises et PME feront quant à elles face à un alourdissement de la pression fiscale et à une contraction des commandes publiques liée au gel des investissements de l'État, notamment dans le secteur du BTP. Enfin, les travailleurs subiront les effets du plafonnement de la masse salariale publique, qui restreindra les recrutements et gèlera les revalorisations salariales, accroissant la précarité sur le marché de l'emploi dans un contexte d'autonomie budgétaire fortement limitée par le suivi semestriel du FMI.