Accès à l'eau potable durant les inondations: un projet de plus 253 millions de FCFA lancés par deux ONG

Les ONG Child-Fund Sénégal et Eau Vie et Environnement ont procédé, le 17 mars 2026, à l’école primaire de Grand Médine (Dakar), au lancement du projet de réponse aux inondations, d’un coût de 253 881 388 F CFA. Ce projet vise, selon eux, à mettre à la disposition des ménages de l’eau potable durant les périodes d’inondations. Il sera mis en œuvre dans les communes des Parcelles Assainies, Cambérène, Keur Massar, Mbao, Touba, Bakel, Matam et Kanel.



«Ce sont des zones qui ont été affectées par les inondations lors de la dernière saison des pluies. Avec nos partenaires, nous avons jugé nécessaire de concevoir un projet d’urgence d’accès à l’eau potable pour ces populations », a indiqué Sangane Thiaw, Directeur pays Child-fund pour la Guinée et le Sénégal.



Avec l’appui financier de Procter & Gamble (P&G), Child-Fund Sénégal a mis à la disposition des communautés 4 500 000 sachets de purification d’eau, afin d’améliorer l’accès à l’eau potable des populations affectées. Cette intervention bénéficiera à plus de 6 306 ménages pendant 12 mois.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, Francis Marcel Sambou, directeur de Cabinet du maire des Parcelles Assainies, a magnifié la portée de ce projet pour les communes concernées. « Ce projet va nous aider à disposer de l’eau potable en période d’inondations que traversent nos communes. Pour une bonne santé, il est important que nos populations puissent disposer d’une eau potable », a-t-il souligné.



