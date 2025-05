Accès à l’électricité dans les zones rurales de Kolda : Le ministre Birame Souleye Diop éclaire les communes de Dabo et Mampatim

Une nouvelle ère s’ouvre pour les populations des villages de Wakilaré Tobo et Saré Souna, dans les communes de Mampatim et de Dabo, sorties de l’obscurité grâce à la mise en service officielle de la centrale solaire de Wakilaré Tobo et des installations électriques de Saré Souna. C’est dans une ambiance festive que le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Birame Souleye Diop, a présidé cette cérémonie symbolique d’électrification rurale dans la région de Kolda.



Ce projet, fruit d’un travail concerté entre l’Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER), l’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER) et la SENELEC, marque une avancée significative dans la volonté du gouvernement de garantir l’accès universel à l’électricité d’ici à 2029.



Dans son discours, le ministre Diop a salué la synergie entre ces trois structures publiques, rappelant que cette collaboration s’inscrit dans le cadre des directives fermes données par les plus hautes autorités du pays pour résorber les inégalités en matière d’accès à l’énergie. « Nous avons aujourd’hui un taux d’accès national estimé entre 84 et 88 %, mais ce chiffre masque de profondes disparités », a-t-il expliqué.



En effet, selon les données partagées par le ministre, le taux d’accès à l’électricité atteint 98 % dans les zones urbaines, tandis qu’il chute dramatiquement entre 64 et 68 % en milieu rural. Pire encore, certaines communes enregistrent un taux de 0 %, avec une moyenne qui tourne autour de 23 % dans certaines zones du sud du pays.



« C’est inacceptable », a martelé M. Diop, soulignant que son ministère a reçu l’instruction claire d’agir rapidement et efficacement pour corriger cette inégalité. Il a ainsi réaffirmé la détermination du gouvernement à accélérer l’électrification des zones les plus enclavées en s’appuyant sur les énergies renouvelables, notamment le solaire, comme solution durable et adaptée aux réalités rurales.



Pour les habitants de ces villages, l’arrivée de l’électricité est synonyme d’espoir, de développement économique, de meilleurs services de santé et d’éducation, et d’un lien plus fort avec le reste du pays.