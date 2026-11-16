OIT : Gilbert Houngbo reconduit pour un nouveau mandat de cinq ans

Gilbert Houngbo a obtenu un second mandat à la tête de l'Organisation internationale du travail. Le responsable togolais a remporté le scrutin organisé ce lundi à Genève pour prendre effet au 1er octobre 2027, selon l'agence France-Presse(AFP). Il est resté seul en lice après le retrait de dernière minute de la ministre espagnole du Travail Yolanda Diaz Pérez. Le Conseil d'administration a plébiscité le dirigeant sortant par 51 voix sur 56 suffrages exprimés, tandis que 5 abstentions ont figuré au décompte officiel.



Le nouveau patron de l'institution onusienne a prononcé un discours marquant après son élection. Il a ainsi affirmé que « Face aux incertitudes du monde, nous avons le devoir de défendre la dignité humaine, de promouvoir la justice sociale et de faire vivre le dialogue entre les nations, les travailleurs et les employeurs ». Abordant les mutations technologiques, il a ajouté que « parmi les défis qui façonneront notre avenir, aucun n'est sans doute plus déterminant que l'intelligence artificielle » et que « le progrès technologique demeure au service de l'être humain ».



Plusieurs personnalités ont manifesté initialement leur intérêt pour le poste, à l'instar de l'ancien ministre péruvien des Affaires étrangères Javier Gonzalez-Olaechea et de Yolanda Diaz Pérez, avant de jeter l'éponge. La responsable espagnole a expliqué son désistement sur ses réseaux sociaux par un souci d'unité, en affirmant que « Je ne vais pas diviser le mouvement syndical ». Elle a toutefois critiqué la gestion financière de l'équipe sortante et a déploré le ralliement de certains dirigeants syndicaux internationaux au candidat togolais.



L'organisation spécialisée a traversé une zone de turbulences marquée par des tensions budgétaires. La diminution des contributions financières internationales, en particulier celles des États-Unis, a contraint la direction à lancer une réorientation stratégique incluant des suppressions d'emplois.