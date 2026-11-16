Coopération militaire au sein de la Cedeao : Dakar réaffirme son engagement pour la stabilité régionale

Le ministre sénégalais des Forces armées Yankhoba Diémè a appelé les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) à renforcer leur synergie et à accélérer le déploiement des dispositifs de défense collective lors de l'ouverture de la quarante-cinquième session du Comité des chefs d'état-major de l'organisation, ce lundi 16 novembre 2026 à Dakar, selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA).



L'autorité ministérielle a exhorté les responsables militaires à « adapter notre coopération et agir avec davantage de cohérence et de détermination » devant des menaces sécuritaires multidimensionnelles. Yankhoba Diémè a rappelé les directives du président de la République du Sénégal, président en exercice de la Cedeao, sur la mise en service rapide de la Force régionale de lutte contre le terrorisme, le partage des ressources entre les pays membres, l'indépendance financière de l'institution sous-régionale ainsi que la sauvegarde des populations.



Le chef d'état-major général des armées du Sénégal, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, a confirmé la détermination du pays en faveur de l'entraide militaire sous-régionale et a mis en avant la concertation stratégique, le transfert de compétences et la cohésion entre les forces armées ouest-africaines. La commissaire de la Cedeao chargée des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité, Princess Piagie Alghali, a plaidé pour la consolidation des outils régionaux de prévention et de règlement des conflits ainsi que pour l'amélioration des capacités d'intervention de la Communauté. Les chefs d'état-major de la Cedeao siègent dans la capitale sénégalaise du 16 au 18 novembre afin de dresser le bilan des dispositifs militaires en vigueur et de soumettre des propositions concrètes pour garantir la paix et la sécurité collective en Afrique de l'Ouest.