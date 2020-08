Accès à l'information: le Forum civil et la CJRS se lient dans un plaidoyer pour l'avant-projet de loi

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CRJS), en collaboration avec le Forum civil, a tenu ce vendredi un atelier de partage et de plaidoyer pour l'avant-projet de la loi relatif à l'accès à l'information. Le but de cette rencontre est de revisiter l'avant-projet de texte sur l'accès à l'information pour concevoir une stratégie collective de plaidoyer pour son adoption en conformité avec la Convention de l'Union Africaine pour la lutte contre la corruption (CUAPLCC).



"Il convient de signaler que cette loi sur l'accès à l'information n'est pas exclusivement pour les journalistes, c'est pour tous les citoyens qui sont épris de démocratie et de justice, on est dans un monde de l'information ou les humains ne doivent pas rater le train de l'histoire. Donc, c'est heureux de participer à cette réflexion où il va falloir prendre en considération certains commentaires des journalistes sur ce texte-là parce que l'accès à l'information nous permettra d'avantage de favoriser certains genres rédactionnels qui sont délaissés dans la rédaction comme le reportage, l'enquête. Et va nous faciliter à faire ce travail", a laissé entendre le président de la Cjrs Ibrahima Baldé.



Qui poursuit: "Aujourd'hui, on est taxés de presse de compte-rendu, et même si les jeunes reporters font un excellent travail sur les sujets d'intérêt public, cette loi nous permettra d'avoir des outils nécessaires et de promouvoir les concepts de la transparence et de la rédevabilité"



Dans ce projet, le rôle du Forum civil, section sénégalaise de Transparency International est la mise en œuvre de ce projet au Sénégal. Comme l'explique son Coordonnateur Birahim Seck. "Notre but est de faciliter l'accès à l'information, de trouver un consensus sur l'avant-projet de loi, de divulguer les informations telles quelles . Je lance un appel solennel à tous les anciens et jeunes journalistes à venir massivement revendiquer leurs droits", dit-il



Le résultat attendu du Forum civil est que l'avant-projet de texte sur l'accès à l'information soit revisité.