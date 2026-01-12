Accès total à l'électricité d'ici 2030 : le besoin de l’Afrique subsaharienne estimé à 18 000 milliards de Francs CFA.

Parvenir à l'électrification universelle en Afrique subsaharienne représente une opportunité d'investissement substantielle. L'Agence internationale de l'énergie estime que des investissements de plus de 30 milliards de dollars par an, environ à 18 000 milliards de Francs CFA, seraient nécessaires pour atteindre un accès total à l'électricité d'ici 2030, soit plus de huit fois l'investissement annuel actuel qui s'élève à environ 3,7 milliards de dollars.



Selon l’Agence, les gouvernements et les banques de développement cherchent de plus en plus à mobiliser les capitaux privés par le biais de partenariats public-privé, de réformes réglementaires et de financements concessionnels. Ces évolutions signalent un alignement croissant entre les politiques publiques et les incitations du secteur privé pour combler le déficit d'électrification du continent.



Les entreprises privées jouent déjà un rôle clé dans l'extension de l'accès à l'électricité, en particulier grâce aux solutions solaires hors réseau et au paiement à l'usage. « En 2023, le secteur du solaire hors réseau a levé environ 425 millions de dollars, une grande partie de ces investissements ciblant l'Afrique. Les récents succès de financement de divers fournisseurs de solutions solaires illustrent les robustes opportunités d'investissement dans le secteur de l'accès à l'énergie à travers l'Afrique », note African Energy Chamber’s.



Au-delà du segment hors réseau, les projets de grande envergure et les programmes soutenus par le développement créent d'autres opportunités d'investissement. Banque africaine de développement (BAD) a engagé plus de 1,1 milliard de dollars pour financer l'électrification rurale uniquement au Nigéria, incluant le financement direct de micro-réseaux et l'extension du réseau national. Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) soutient le déploiement de mini-réseaux via une initiative de 750 millions de dollars qui devrait bénéficier à plus de 16 millions de personnes.



Parallèlement, des coalitions de donateurs telles que le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) ont promis 8,5 milliards de dollars pour accélérer la transition énergétique propre de l'Afrique du Sud. Toutefois, les États-Unis se sont retirés du partenariat JETP le 28 février 2025, annulant 56 millions de dollars de subventions et 1 milliard de dollars d'investissements commerciaux potentiels.



Récemment, le Groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec la BAD, a lancé la « Mission 300 », une initiative visant à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes d'ici 2030. Cette initiative unit les secteurs public et privé. Le GBM est chargé de fournir l'électricité à 250 millions d'individus, tandis que la BAD s'occupera des besoins de la population restante. Entre juillet 2023 et février 2025, le GBM a réussi à raccorder 21 millions de personnes à travers l'Afrique et dispose d'un pipeline de projets conçus pour en raccorder plus de 100 millions supplémentaires.



L’AEC estime que ces projets offrent des opportunités aux fournisseurs de technologies, aux entrepreneurs et aux financiers pour participer au développement des infrastructures, allant de la production et de la transmission à grande échelle aux micro-réseaux communautaires. « Grâce à une clarté accrue sur les tarifs, les permis et les structures de cofinancement, le programme d'électrification en Afrique subsaharienne présente une opportunité opportune et modulable pour les investisseurs », note African energy chamber, Dans son rapport sur « l’état de l’énergie, perspectives 2026 ».