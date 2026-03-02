Ousmane Ssonko sonne la fin des débats : « Je ne veux plus que les militants de Pastef parlent de cette coalition »

Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a formellement ordonné à ses militants de cesser toute polémique concernant la « Coalition Diomaye Président », créée pour la candidature du chef de l'État. « Je ne veux plus que les militants de Pastef parlent de cette coalition. Cette Coalition s’identifie dans la majorité donc pourquoi en parler ? », a -t-il lancé ce dimanche, qualifiant même cette nouvelle entité d'« aubaine » pour son propre parti.



Pour le Premier ministre, cette nouvelle entité ne boxe pas dans la même catégorie que sa formation. « Moi je dis d’ailleurs que cette coalition n’est pas en concurrence avec le Pastef mais avec les autres partis d’opposition », a-t-il analysé. Selon lui, si l'objectif de cette structure est de débaucher des élus de l'ancien régime, « la Coalition est en compétition avec l’APR, pas le Pastef ». Il qualifie d'ailleurs cette configuration d'« aubaine » stratégique pour son propre camp.



Ousmane Sonko a intimé l'ordre à ses partisans de cesser toute polémique sur cette coalition. « Je ne veux plus que les militants de Pastef parlent de cette coalition. Cette Coalition s’identifie dans la majorité donc pourquoi en parler ? ». Il a rappelé que l'unique priorité doit rester le déploiement sur le terrain. « L’ordre de bataille pour le Pastef, c’est aller à la rencontre des Sénégalais ».



Le leader des Pastef a tenu à rassurer sa base sur la solidité de l'organisation face à l'appareil d'État. « La Coalition Diomaye Président n’a pas réussi à prendre des militants de Pastef », a-t-il martelé, soulignant le caractère inédit d'un parti au pouvoir qui conserve l'intégralité de ses membres malgré la création d'une structure concurrente par le propre Président de la République.