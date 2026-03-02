Ziguinchor : un restaurateur et un vendeur de charbon arrêtés avec une importante cargaison de chanvre indien

Les éléments du commissariat central de Ziguinchor (Sud) ont porté un coup d'arrêt à un trafic de stupéfiants lors d'une opération de sécurisation menée dans la nuit du 26 au 27 février 2026. Deux individus, un restaurateur et un vendeur de charbon, ont été pris en flagrant délit de détention et de mise en vente de chanvre indien et de haschisch dans les quartiers de Tilène et Ngoré.



Le premier suspect, X. A. D., un restaurateur de 23 ans domicilié à Tilène, a été trouvé en possession de six blocs pesant 875 grammes, complétés par cinq cornets de chanvre indien. La découverte de deux paires de ciseaux sur lui renforce la thèse d'une activité de revente de détail déjà structurée. Son complice présumé, S. B., un vendeur de charbon de 39 ans résidant à Ngoré, détenait quant à lui cinq blocs de 125 grammes chacun, ainsi qu'un bloc de haschisch, confirmant la diversité des produits en circulation.



Actuellement placés en garde à vue au commissariat central de Ziguinchor, les deux mis en cause font l'objet d'un interrogatoire serré. Les enquêteurs cherchent désormais à remonter la filière pour identifier les fournisseurs de cette drogue et démanteler d'éventuels réseaux de distribution locaux dans la capitale de la Casamance.