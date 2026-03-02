Texas : Un Américain d'origine sénégalaise auteur d'une attaque meurtrière à Austin

Une fusillade sanglante a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à Austin, au Texas, faisant deux morts et 14 blessés. L'auteur présumé, identifié par l'organisation SITE Intelligence Group comme Ndiaga Diagne, un citoyen américain d'origine sénégalaise, a été abattu par la police. Le FBI privilégie la piste d'un « acte de terrorisme » après la découverte d'éléments suspects dans son véhicule.



Le suspect aurait exprimé sur les réseaux sociaux des « opinions pro-régime iranien » ainsi qu'une haine marquée envers les dirigeants israéliens et américains entre 2017 et 2019. Une photo diffusée par l'élu Chip Roy montre l'assaillant avec un fusil, portant un vêtement avec l'inscription « propriété d'Allah ».



L'attaque s'est produite vers 01H58 aux abords du bar Buford's, dans une zone très fréquentée. Ndiaga Diagne a d'abord ouvert le feu depuis son SUV avant de descendre du véhicule pour tirer sur les passants. Trois policiers ont riposté, tuant le suspect sur le coup. Le maire d'Austin a salué une intervention rapide qui a permis d'éviter un bilan plus lourd, bien que trois blessés soient toujours dans un état critique.



Cet attentat survient quelques heures seulement après des frappes israélo-américaines massives contre l'Iran, ayant entraîné la mort du guide suprême Ali Khamenei. Les États-Unis craignent une vague de représailles sur leur sol. Le directeur du FBI, Kash Patel, a placé ses unités en alerte maximale, tandis que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a promis une « force décisive » pour protéger l'État contre toute menace liée au conflit au Moyen-Orient.