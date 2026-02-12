Chavirage d’une embarcation de la Marine nationale : trois (3) marins portés disparus

Une vedette de la Marine nationale a chaviré à l'embouchure du fleuve Sénégal, ce matin aux environs de 09 heures, faisant trois marins sont portés disparus, selon un communiqué du directeur de l’Information et des relations publiques des Armées.
Le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow indique qu’elle effectuait une mission de liaison et aurait fait face à une forte houle consécutive à une dégradation des conditions météorologiques.
Le bilan des opérations de secours fait état de 10 rescapés et trois militaires sont portés disparus. L'épave a été récupérée.
Des recherches approfondies impliquant des moyens aériens, maritimes et terrestres se poursuivent pour retrouver les trois disparus.
Le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow indique qu’elle effectuait une mission de liaison et aurait fait face à une forte houle consécutive à une dégradation des conditions météorologiques.
Le bilan des opérations de secours fait état de 10 rescapés et trois militaires sont portés disparus. L'épave a été récupérée.
Des recherches approfondies impliquant des moyens aériens, maritimes et terrestres se poursuivent pour retrouver les trois disparus.
Autres articles
-
Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit la Directrice Générale d’Air France
-
Starlink au Sénégal : les syndicats des télécoms exigent transparence et souveraineté numérique
-
Université Sine-Saloum : le CROUS-SS ferme les restaurants de Kaolack et Kaffrine après des "actes de sabotage"
-
Procès des supporters sénégalais au Maroc : l’affaire renvoyée au 19 février pour les plaidoiries
-
🔴 EN DIRECT_ Nû Déwo_Thème: Mbiroum Goordjiguen au Sénégal