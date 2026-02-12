Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit la Directrice Générale d’Air France

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à Anne Rigail, Directrice Générale de la compagnie Air France. Cette rencontre a permis de consolider les liens historiques et d'esquisser de nouvelles perspectives de coopération dans le secteur aérien.



Au cours des échanges, services de la présidence, la compagnie française a réaffirmé le rôle hautement stratégique que joue la destination Dakar au sein de son réseau international. Cette audience souligne l'importance de la plateforme aéroportuaire sénégalaise dans la stratégie de croissance d'Air France sur le continent africain.



L'un des points majeurs de cette rencontre concerne l'évocation de nouveaux partenariats avec la compagnie nationale, Air Sénégal. L'objectif de ces discussions est de renforcer la connectivité du pays et de consolider le hub de Dakar.



Cette synergie vise à soutenir l'ambition du Sénégal de s'imposer comme un carrefour aéronautique majeur dans la région, en améliorant l'offre de services et le rayonnement de la plateforme nationale à l'échelle régionale et internationale.

