Accès universel à l’eau : «Le Sénégal progresse avec des résultats tangibles à consolider», selon l’Unicef

Pour l’atteinte de l’Objectif de développement durable (ODD6) axé sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (ODD 6), le Sénégal fait des progrès «tangibles», selon le représentant de l’Unicef, Jacques Boyer, dans des propos rapportés par l’APS.



«Le Sénégal progresse avec des résultats tangibles à consolider […] Au Sénégal, 88% de la population ont accès à une source d’eau potable améliorée, avec récemment des progrès accomplis en milieu rural», a-t-il dit mardi 15 septembre, lors de la présentation du rapport annuel du système des Nations unies au Sénégal.



Alors que l’accès aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire, ainsi que dans les formations sanitaires «continue de progresser», toujours selon lui, une baisse du nombre de décès liés à l’insuffisance des services d’eau et d’hygiène a été enregistrée. Le Sénégal est passé de 16 mille décès entre 2000 et 2001 à moins de 4000 décès en 2023.



«Le Sénégal est également reconnu comme un leader régional pour tout ce qui est gestion des ressources en eau et coopération transfrontalière avec 100% des bassins transfrontaliers couverts par des mécanismes opérationnels de coopération», a-t-il expliqué, allusion faite à l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG).